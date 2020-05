Palmeri: “FIGC, Governo e Serie A non hanno il coraggio di fermare il campionato. Se un medico…”

Il collega Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per TMW, ha sottolineato una delle lacune del protocollo imposto dal Governo alla FIGC per la ripresa del campionato di calcio: “Immaginate la situazione. Il calcio che né la Figc, né la Serie A, né il Governo hanno il coraggio di fermare mettendoci la faccia, potrebbe a un certo punto fermarsi perché il medico della Spal o magari della Juventus o magari della Roma o magari di chiunque – rilevi un giocatore, magari a malapena panchinaro, positivo al test. E a quel punto immaginate come si dovrebbe sentire il medico di quella squadra, o il presidente di quella società, che farebbe saltare i 300 milioni che il calcio italiano attende. Immaginate che responsabilità di essere additato come la causa del crack del calcio. Immaginate la pressione delle televisioni”.