Palmeri: “Inter, la giornata chiave è la prossima. Col Verona dovrà tornare a imporsi”

Il giornalista, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato della lotta al vertice in Serie A e dei prossimi impegni dell'Inter di Inzaghi

Per l’Inter la giornata decisiva è la prossima: gioca male da un mese dopo non averlo mai fatto prima in stagione, ma per la prima volta allo Juventus Stadium ha vinto una partita con fortuna e senza dominare nel gioco. Adesso tocca a lei dimostrare di essersi meritata la sorte: in casa contro il Verona dovrà non solo vincere ma anche tornare a imporsi. Non per una questione di stile, ma perché l’Inter è quel tipo di squadra che raccoglie solo se produce, e il derby d’Italia può essere l’eccezione non la norma. Dopo andrà da un alterno Spezia, e dopo il derby di Coppa Italia ci sarà il secondo rendez-vous milanese contro un Mourinho più riposato, per poi recuperare da un infido Bologna, e andare da un’ancora più infida Udinese, tornando a San Siro contro un Empoli forse più tranquillo, viaggiando infine da un Cagliari si auspica già salvo, per poi chiudere ricevendo forse una Sampdoria già in vacanza. Un finale che sarà liscio ma solo se l’Inter lo imposterà bene adesso.