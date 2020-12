Palmeri: “Inter, contatti con Gomez: dipende da Eriksen. Conte? Mancherebbe di amor proprio se…”

Il giornalista Tancredi Palmeri analizza nel consueto appuntamento con l’editoriale su TuttoMercatoWeb il caso Gomez-Atalanta con l’interessamento di Inter e Milan per il Papu:

“Così come sono già partite le chiamate per il Papu Gomez. Gasperini si è mostrato più realista del re, ha accettato di far valere la ragione di Stato per passare il turno in Champions, e adesso la società è consapevole di dovergliene una, che Gasperini non farà certo cadere nel dimenticatoio. E a meno che Gomez non coinvolga Maria De Filippi e apra una bustona chiedendo l’abbraccio strappalacrime, la situazione si risolve solo vendendo l’argentino. Che ha chiesto la cessione a costo zero, in virtù della fedeltà al progetto rispetto ai milioni sauditi offerti in passato. Vedremo, quando ci sono tanti milioni di mezzo i valori più concreti sono quelli a cui viene applicato il tasso di cambio, ma intanto già in due hanno cominciato a tastare la situazione”.

“Prima il Milan, che ha 15 milioni in pancia da spendere, e che potrebbe utilizzare Gomez anche per far sbassare la cresta a Calhanoglu in sede di rinnovo. E siccome non sia mai che Marotta possa fare passare inosservata una situazione simile nell’altro naviglio e oltre la tangenziale, anche l’Inter ha chiesto informazioni, che potrebbero peraltro incastonarsi con la volatilizzazione di Eriksen, magari direzione Parigi, sempre ammesso che Conte non si faccia venire il singhiozzo anche sull’acquisto del Papu – ma a quel punto Andonio mancherebbe di amor proprio”.