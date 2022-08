Palmeri: “Icardi non convocato per la prima di campionato. Tutto fa immaginare…”

L'ex attaccante dell'Inter non è stato convocato da Galtier per la prima giornata di campionato

Mauro Icardi e il Psg sono sempre più lontani. L'ex attaccante dell'Inter non è stato convocato da Christophe Galtier per la prima di campionato. Su Twitter Tancredi Palmeri commenta così la notizia: "Icardi non convocato per la prima di campionato per motivi personali. Per quanto abbia smentito, tutto fa immaginare sia connesso alle notizie di divorzio". Nei giorni scorsi è spuntato un audio di Wanda Nara che parlava di un imminente divorzio dall'attaccante.