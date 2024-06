Palmeri: “Inter, infortunio Acerbi allarmante e fa capire una cosa”

Nel suo editoriale per SportItalia, Tancredi Palmeri ha fatto il punto sul mercato di Inter e Milan. "Ci sono dei progetti che si complicano per Milan e Inter. Il Millan rimane il più avanti su Zirkzee, quello che ha l’accordo col giocatore e l’intenzione più chiara, che vorrebbe rosicchiare qualche milioncino sulla clausola ma che alla fine terminerà per pagarne una trentina aggiungendoci i 10 milioni per Saelemaekers. Ma il problema è che i 20 milioni di commissione per Joorabchian, procuratore dell’olandese, sono uno scoglio letale".

"Non solo per il peso economico in sé, ma per la policy interna del Milan di Cardinale che si impone di non pagare più di 5 milioni per commissione, spesso a scapito di affari buoni. Forse Joorabachian potrebbe fare uno sconticino tenendo da conto la volontà del giocatore, ma almeno a 15 milioni il Milan dovrà salire, dunque rompendo la policy, cosa che però a onor del vero finora non è mai avvenuta".