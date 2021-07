Palmeri: “Inter, Calhanoglu utile, ma non mi piace: ecco perché”

Le considerazioni del giornalista a proposito del centrocampista arrivato per sostituire Christian Eriksen

Nel suo intervento per TMW Radio, Tancredi Palmeri ha commentato il 6-0 rifilato dall'Inter al Crotone: "Alle amichevoli estive do peso solo quando la rosa titolare si allena insieme da dieci giorni. All'Inter mancavano Barella, Bastoni e Lautaro, con Lukaku che è appena arrivato. Possiamo dire che Calhanoglu sia tornato con una bella gamba. A me non piace, non ha mai fatto il salto di personalità per essere decisivo, ma sicuramente è un calciatore utile".