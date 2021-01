Palmeri: “Inter, la proprietà non è più dogma granitico. Conte unica certezza”

La vittoria dell’Inter contro la Juventus ha spazzato via un bel po’ di critiche su Antonio Conte. Ne ha parlato anche il giornalista Tancredi Palmeri nel suo editoriale per TMW.

Questa la sua riflessione: “Non ha vinto nulla Conte, e permangono i problemi di concentrazione che una grande squadra non soffre. Ma un conto è avere un aspetto su cui lavorare per migliorarsi, altro è essere dipinto come un pasticcione senza il quale l’Inter volerebbe verso un futuro radioso. La verità è che in questo momento Antonio Conte è la vera certezza dell’Inter. La proprietà che sembrava dogma granitico invece lascia dubbi e sgomento per il futuro, i giocatori fanno ben sperare ma molti di loro lo stanno raggiungendo adesso il loro picco di rendimento in carriera – chissà come mai proprio adesso – e allora vuol dire che la certezza a cui gli interisti si devono appendere se vogliono il bene dell’Inter è Antonio Conte, uno che in una situazione societaria di tale provvisorietà per ora sta riuscendo addirittura a fare rendere la squadra ancora meglio del normale”.