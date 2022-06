Palmeri sicuro: “Inter, (quasi) tutto definito per Dybala: manca solo una cosa”

Le ultime novità sul possibile arrivo dell'attaccante argentino in nerazzurro alla corte di Simone Inzaghi

Alessandro De Felice

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Tancredi Palmeri fa il punto sul mercato dell'Inter e in particolare si concentra sull'operazione Dybala dopo l'accordo con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku:

"Lukaku c’è, come preannunciato in tempi non sospetti l’accordo è a 8 milioni + 4 di bonus. E Dybala? Intoppi, ripensamenti, interventi esterni, raffreddamenti, declassamenti nell’interesse dovuti all’arrivo contemporaneo di Lukaku? Niente di tutto questo. Non solo le due trattative procedono parallele, non solo non sono mai state escludenti l’una dell’altra, ma addirittura Dybala è ritenuta più importante. Solo che per Lukaku il termine del 30 giugno per il Decreto Crescita imponeva una immediata risoluzione.

L’Inter con Dybala ha definito tutto, e in verità lo ha fatto da tempo, con l’accordo trovato su contratto al termine di offerte e controrichieste che in verità sono state un minuetto già scritto. E’ davvero tutto fatto? Manca effettivamente solo una cosa, l’accordo sulle commissioni con Antun: la distanza non è insormontabile ma ballano un paio di milioni. Ma entrambe le parti si vogliono vicendevolmente, non c’è nessuna offerta alternativa sul piatto, e in verità è tutto apparecchiato da un mese e mezzo.

Diciamo per che Marotta non vuole e non può cedere su quei due milioni, non totalmente almeno, e allora da par suo ha dispiegato la sua strategia sempre sofisticata, lasciando un po’ a cuocere nel suo brodo Antun, manifestando anche nelle interviste entusiasmo e interesse, ma non necessità - in questo, aiutato dalla trattativa per Lukaku - e insomma erodendo le certezze del procuratore sulle proprie richieste. Finirà come deve finire, perché lo vogliono tutti, e perché non ci sono alternative".