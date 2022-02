Palmeri: “All’Inter peggio non poteva andare, ma c’è un fattore che può provare a sfruttare”

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Tancredi Palmeri si è soffermato sulla sfida di questa sera tra Inter e Liverpool

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Tancredi Palmeri si è soffermato sulla sfida di questa sera tra Inter e Liverpool, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League:

"All’Inter peggio proprio non poteva andare. C’è solo un fattore che forse può provare a sfruttare: stiamo per assistere a qualcosa di inedito per tutti noi, perché dal 1965 i gol fuori casa avevano peso maggiore per la qualificazione, e dunque giocare il ritorno fuori casa (e che casa! L’Anfield Road…) spesso aveva una importanza esiziale. E’ una novità che non sappiamo chi e se avrà la prontezza di sfruttarla, e forse può essere l’unica alleata di Simone Inzaghi, perché lui - abituato a gestire la palla e a imporre il gioco - stavolta sbatterà allo specchio contro una sua versione però con velocità e qualità al quadrato, e dunque l’Inter potrebbe davvero rimanere sfigurata".