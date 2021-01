Palmeri: “L’Inter meriterebbe ai punti: ma nel calcio vince chi segna. Manca cattiveria”

Non arriva il sorpasso dell’Inter sulla capolista Milan: i nerazzurri vengono stoppati infatti dall’Udinese alla Dacia Arena e non vanno oltre lo 0-0. Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha commentato così su Twitter i risultati delle due milanesi: “Il Milan fa la peggiore prestazione in campionato contro un’Atalanta che la cancella sul piano delle migliore qualità rossonere, dinamismo e propositività. L’Inter la meriterebbe ai punti ma nel calcio vince chi segna non chi merita. E ancora una volta all’Inter manca cattiveria”.