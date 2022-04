Palmeri: “Inter e Milan, calendario alla pari: per i nerazzurri 2 gare ‘pericolose'”

L'analisi del giornalista sulla volata scudetto nel giorno del recupero tra il Bologna e l'Inter di Simone Inzaghi

"Ma non la sentite questa brezza di scudetto che soffia dal Naviglio? E se vi sembra comune, quanto vi sbagliate. Negli ultimi 30 anni solo 3 volte Milan e Inter si sono sfidate per il titolo, e solo 2 con un duello arrivato alle ultime giornate. Togliendo l’anno scorso, in cui il Milan balzò poi al secondo posto solo alla fine, in questo trentennio la sfida scudetto è stata milanese solo nel 92-93, con il Milan di Gullit che santificò con il pareggio nel derby; nel 2008-09, ma solo numericamente con il primo scudetto di Mourinho arrivato senza nemmeno giocare a tre giornate dalla fine; e nel 2010-11, l’ultimo scudo milanista assoluto, di Pato e di Ibrahimovic.