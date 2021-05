Palmeri: “Inter, nessuna rivolta: ecco la vera vittoria. Conte può scongiurare…”

L'editoriale sulle colonne di Tuttomercatoweb del giornalista Tancredi Palmeri, che analizza la situazione in casa Inter

Certo, non poter fare mercato vero e proprio dopo aver vinto lo scudetto è un ridimensionamento in sé. Ma a questo punto tutto il mondo Inter ha capito che la vera vittoria sarebbe poter continuare così come sono gli effettivi. Specifichiamo però che non c'è nessuna rivolta, non ci sono ferri corti, e l'atmosfera da tregenda che da molte parti viene raccontata non corrisponde minimamente alla realtà dei fatti.