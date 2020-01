“Francamente non sembrava minimamente da espulsione, ma quello che ha detto Lautaro lo sa solo Manganiello. Credo che finisca qua per lo scudetto per l’Inter, come l’espulsione di Higuain in Udinese-Napoli”. Così attraverso il suo profilo Twitter, il collega Tancredi Palmeri a proposito di quanto accaduto oggi al Meazza in Inter-Cagliari.