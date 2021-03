Palmeri: “Inter, solco in classifica. Juve-Napoli? Polemica giusta della Roma”

Le parole del giornalista a proposito di alcuni temi caldi in Serie A dopo l'ultimo turno di campionato

"Scudetto? Da quanto l’Inter è uscita dalle coppe ha scavalcato il Milan e ha creato un bel solco in classifica. Pertanto credo che la polemica sollevata dalla Roma per il rinvio di Juventus-Napoli sia giusta, perché gli azzurri trarranno vantaggio da una settimana ideale. Sullo slittamento della gara, se ci atteniamo al buonsenso sono d’accordo, ma se guardiamo al regolamento credo sia stato sbagliato rinviarla di nuovo. Con sette squadre a giocarsi la Champions, si è creato un precedente pericoloso per il prosieguo del campionato".