Palmeri: “Juve, uscita è cataclisma finanziario. Pirlo? Situazione grave, scelto perché…”

“Constatando la totale estemporaneità che ha portato alla scelta di Pirlo, appare più che ovvio che la decisione della Juventus sia totalmente dettata da esigenze economiche. E se non puoi permetterti un altro allenatore a libro paga, la situazione è grave ma non seria”. Questo il commento di Tancredi Palmeri, noto giornalista, in merito alla scelta della Juventus di affidare la panchina della prima squadra ad un debuttante Andrea Pirlo. “Inoltre, giustamente sorpassati dalla cronaca pressante di sconfitta-esonero-assunzione, ci si dimentica che l’uscita agli Ottavi per la Juventus è un cataclisma finanziario. Già l’uscita con l’Ajax costrinse a fare i salti mortali di plusvalenze, immaginarsi ora post covid”, ha poi concluso Palmeri.