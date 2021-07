Palmeri: “Mancini tra i migliori di sempre in Italia. Quando le cose andavano male…”

Il pensiero del giornalista a proposito del commissario tecnico azzurro

Nel suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri ha elogiato Roberto Mancini per il capolavoro svolto sulla panchina dell'Italia. Queste le sue considerazioni: "Lui ha creduto in una visione a cui nessuno aveva creduto. E ha fatto in modo che ci credessero i suoi. Lui non è mai indietreggiato anche quando sarebbe stato facile vacillare. Lui ha costruito uno spirito di fratellanza che è stato fondamentale sempre ma soprattutto quando le cose andavano male, contro la Spagna e dopo il Primo Tempo contro l’Inghilterra. Finalmente gli viene riconosciuto che è uno dei migliori allenatori della storia del calcio italiano".