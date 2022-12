Palmeri: “Il Marocco come l’Inter del Triplete. I giocatori dicono…”

"Il Portogallo è più che favorito, come lo era la Spagna, anche se il loro trend era in discesa. L'allenatore del Marocco, secondo i giocatori, è un fenomeno, perché gli ha sempre descritto per filo e per segno l'andamento delle partite, compresa quella della Spagna. Mi sembrano le parole dei giocatori dell'Inter del Triplete su Mourinho. Il Marocco ha fatto una partita intelligente, non è stato un fortino ma ha difeso molto bene. Credo che replicherà la partita con la Spagna. Per ora il Marocco è quella che ha eliminato le squadre più importanti, e questo aumenta l'autostima. Il tifo? Ha fatto tanto, almeno il primo rigore sbagliato della Spagna è merito loro".