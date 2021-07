Palmeri: “Mourinho? Non gli è andata giù una cosa di Conte all’Inter”

Il pensiero del collega: "Mourinho è interista dentro? Ma non l’avete capito che Mourinho da sempre tifa solo per Mourinho?"

Stanno già facendo discutere le dichiarazioni in conferenza stampa di Jose Mourinho, che non ha risparmiato una piccola frecciata a Suning e all'Inter. Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato così la battuta dello Special One: "Dedicato a quelli “Ma Mourinho è interista dentro”. Ma non l’avete capito che Mourinho da sempre tifa solo per Mourinho (comunque mi sa che il fatto che Conte gli abbia tolto l’essere l’ultimo a vincere con l’Inter gli sia andato un po’ di traverso)