Palmeri: “Scambio Ronaldo-Icardi naufragato. Mauro ha scartato la Juve”

Sembra tramontata l'ipotesi di mercato che riguardava anche l'ex attaccante dell'Inter

Nel suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri si è soffermato anche sul tentativo di imbastire uno scambio Ronaldo-Icardi tra Juventus e PSG. Questo l'aggiornamento sulla pista: "Mendes non ha rinunciato alla via del PSG, l’unica rimasta, ma esistente solo qualora Mbappé vada via. Di fatto però a Parigi politicamente non possono proprio vendere Mbappé al Real Madrid anche se a un anno di scadenza del contratto la logica suggerirebbe il contrario. Dunque proveranno per tutti i 365 giorni che gli restano a raggiungere l’accordo per il rinnovo, quindi Mendes dovrà verosimilmente riprovarci più in là. Peraltro il superagente per conto della Juve ha provato anche a imbastire uno scambio Cristiano per Icardi, ma oltre a essere naufragato per l’evidente disparità di salario, è stato anche lo stesso Icardi a ribadire ulteriormente che da Parigi non si muove, indirettamente dunque scartando la Juve".