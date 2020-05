Palmeri: “Serie A? Ecco perché un mese fa rifiutarono sdegnosamente i playoff. Ora però…”

Nel suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri ha commentato la lunga telenovela legata all’eventuale ripresa del calcio italiano: “Il calcio adesso, dopo aver aspettato inutilmente 60 giorni senza decidere mezza cosa che sia mezza, comincia a temere davvero di non riuscire a smuovere il punto. Mancano 19 giorni al 25 maggio, la scadenza in cui bisognerà comunicare alla Uefa l’eventuale cambio di formato, ovvero l’adozione dei playoff. Opzione rifiutata sdegnosamente un mese fa. Il motivo vero? Perché le tv hanno comprato 124 partite ancora da disputare, e invece così ne avrebbero solo una trentina, e dunque comincerebbe il balletto legale su una proporzionale riduzione di pagamento. Ma l’opzione prima totalmente rifiutata, adesso è tornata sul tavolo, proprio come piano B se non si riuscisse a modificare il protocollo. Solo la paura fa prendere decisioni”.