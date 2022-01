Palmeri: “Serra? Brutto errore, ma si sta esagerando. Campionato non falsato”

Le parole del giornalista a proposito di quanto successo ieri sera al Meazza in Milan-Spezia

"Mi sembra che si stia esagerando. E' stato un brutto errore ma neanche uno che capiti così poco. Lo abbiamo visto con Orsato in Juve-Roma. E' un brutto errore che merita uno stop, magari un paio di turni. Fa male per la dinamica, per il fatto che il Milan lotta per lo Scudetto, ma lo ha capito subito l'errore. Se l'analisi tecnica del Milan si riduce al fatto che è stato defraudato di una vittoria, non si fa un buon servizio".