Palmeri sicuro: “Eriksen ha scelto l’Inter! Botta e risposta col Tottenham che ha chiesto…”

Direttamente sulle colonne di TMW, Tancredi Palmeri ha riportato aggiornamenti sul futuro di Eriksen:

“Si entra nel vivo. Giro di boa del mercato di gennaio, e l’Inter prova a sferrare l’attacco decisivo per Eriksen. […] Dopo aver lasciato dietro Juventus, Manchester United, Real Madrid e Bayern che avevano tutte manifestato interesse per il danese senza però fare l’ultimo passo concreto, l’Inter ha soprattutto vinto la concorrenza del PSG (e del Tottenham, che pure aveva presentato l’offerta di rinnovo)”.

LA SCELTA DI ERIKSEN – “Eriksen ha scelto: sul tavolo le tre proposte, e quella interista è quella preferita, a sorpresa soprattutto davanti a quella del PSG, la minaccia più concreta ai sogni dell’Inter. Ma soprattutto, c’è l’interesse di entrambe le parti a chiudere già a gennaio il colpo pazzesco, per l’Inter e per la Serie A. Entrambe nel senso di giocatore e club milanese, ma ne manca una terza: il Tottenham. Gli Spurs hanno comunicato di non avere nulla in contrario al siglare già adesso l’operazione ma si è creato per ora un intoppo. Probabilmente si chiuderebbe sui 20 milioni di €: l’Inter ha presentato un’offerta da 10 milioni, il Tottenham ha fatto la voce grossa sparando 30 milioni come risposta. Guarda caso, la soluzione è proprio a metà strada a 20 milioni. Ma normalmente, quando si inizia così, si è ben incamminati da due direzioni opposte per trovare un punto d’incontro”.