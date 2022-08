Palmeri: “Skriniar? Alla fine è venuto fuori letteralmente che il Psg…”

"Insomma alla fine viene fuori che letteralmente il PSG giocava al ribasso solo perché sapeva che l’Inter avesse obbligo di vendita, e allora sperava di apparire per una volta parsimonioso, altrimenti sarebbe arrivato tranquillamente a 70m€. Chi l’avrebbe mai detto eh". Questo il commento di Tancredi Palmeri, giornalista, in merito all'offerta da 65 milioni di euro del Psg all'Inter per Milan Skriniar recapitata nelle ultime ore.