"Evidentemente stonato, è stato l’attacco velato di Spalletti a Inzaghi. Ora, c’è la possibilità che non fosse un attacco e Spalletti sia stato veramente frainteso come afferma, ma questo a patto di credere a uno Spalletti naif, tantopiù su una questione simile. Personalmente, a uno Spalletti naif fatico a credere. Non so se ci sia ruggine pregressa tra i due, strano mi parrebbe, mentre è verità condivisa tra gli addetti ai lavori che Spalletti non abbia mai perdonato l’Inter e in particolare Marotta per il trattamento ricevuto alla luce dell’insediamento da amministratore delegato. Che sia connesso a quello non so, ma certo l’attacco rimane strano.