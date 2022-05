Pancaro: “Fossi Perisic non andrei mai via dall’Inter e da Inzaghi. Forse…”

L'ex difensore di Lazio e Milan dice la sua sull'esterno croato, in scadenza di contratto con i nerazzurri

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, in collegamento con gli studi di Sky Sportha detto la sua sulla vicenda Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter: "Perisic è sempre stato un giocatore straordinario, e a me è sempre piaciuto moltissimo, però non è mai stato così decisivo come con Simone Inzaghi. Inzaghi ha tantissime qualità, la più grande è che riesce ad esaltare le caratteristiche di quasi tutti i suoi calciatori: questa cosa l'ho vista anche alla Lazio con tanti giocatori, che con lui erano felici, riuscivano a toccare livelli di prestazioni mai toccati in carriera, per ultimo Immobile. Magari l'Inter, nella stagione precedente, non riteneva Perisic così decisivo da dovergli rinnovare il contratto. Oggi, fossi l'Inter, rinnoverei assolutamente, e se fossi Perisic non andre mai via dall'Inter e da Inzaghi".