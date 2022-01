Pancaro: “Roma, problema Mourinho. Quello che faceva 10 anni fa all’Inter non basta più”

Tra Mourinho e le sue difficoltà alla Roma e gli allenatori emergenti italiani. A TMW Radio, ecco le dichiarazioni di Giuseppe Pancaro

Roma, è un problema di uomini o di un allenatore che fatica a calarsi in una realtà diversa?

"Credo sia l'allenatore. Stiamo però parlando di uno dei più vincenti nella storia del calcio. Oggi però fare quello che faceva 10 anni fa all'Inter non basta più. Bisogna dare un'identità forte alla squadra, cosa che questa Roma non ha. Nei singoli è molto forte, ma lo scorso anno con Fonseca vedevi un'idea di gioco. A Mourinho questo manca e non è un caso se negli ultimi anni ha fatto fatica".