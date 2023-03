Inter, chance in vista per Brozovic: panchina per uno tra Mkhitaryan e Barella?

Così scrive il Corriere dello Sport: "Si scalda Brozovic. La novità per la Juventus potrebbe essere proprio il croato. Una scelta che, nel caso, nascerebbe dalla necessità di gestire le forze a centrocampo, nella prospettiva di un mese di aprile letteralmente di fuoco per l'Inter. Se Calhanoglu, in questo momento è imprescindibile, a restare in panchina sarebbe uno tra Barella e Mkhitaryan .

Quest'ultimo è una sorta di highlander: è reduce da 19 gare consecutive da titolare, le prime 3 per concludere il 2022 e le successive 16 per iniziare 2023. Logico che possa accusare un po’ di stanchezza. Anche se, per la verità, martedì al Do Dragao si è notato poco, tanto da correre fino al 97'. Rispetto all'armeno, infatti, è apparso in maggiore difficoltà proprio Barella. Non a caso sostituito per l'ultimo scorcio di gara. Il centrocampista sardo non era troppo convinto quando ha visto il cartello del cambio (era accaduto anche a La Spezia), ma un paio di errori in mezzo al campo, che hanno consegnato agli avversari palloni pericolosi, sono stati la spia di una mente non più così lucida causa serbatoi esauriti".