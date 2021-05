Panchine, effetto domino in Europa? Tutto può partire da Inter e Real Madrid

Le decisioni su Conte e Zidane potranno avere conseguenze importanti su altri club europei in cerca di allenatore

Un effetto domino che può coinvolgere le panchine di numerosi top club europei: è quello che può succedere nelle prossime settimane, con diversi casi spinosi che devono ancora trovare una soluzione. Tutto partirà, secondo Repubblica, da Inter e Real Madrid, ancora in attesa di capire se potranno proseguire con Conte e Zidane: "Bisogna aspettare Zizou e Antonio, Florentino e Steven: mezza Europa (e mezza Italia) è in attesa di capire cosa succederà alle panchine di Real Madrid e Inter, perché poi in molti agiranno di conseguenza: in questi giorni, Zidane si chiarirà con Perez (il divorzio è l'opzione più accreditata) e Conte con Zhang, anche se in questo caso ci si aspettava un incontro già ieri. Invece niente.

Se l'uscita di Zidane da Madrid pare scontata (il suo destino è la Francia dopo Deschamps, anche se c'è la corte della Juve), la posizione di Conte è ancora nebbiosa: accetterà i nuovi programmi che l'Inter deve forzatamente aggiornare al ribasso? L'uomo degli scudetti sembra meno impetuoso di un anno fa e più disponibile al compromesso, ma nulla è certo e men che meno definitivo. Nelle ultime ore, Conte è dato addirittura in corsa per la panchina del Madrid, oltre che per quella del Tottenham, altro club in cerca d'allenatore. Di sicuro, la scelta di Perez avrà un effetto domino: deve orientarsi tra un vincente di già acclarato spessore (Allegri, o addirittura Conte) e un ragazzo di casa come Raùl, che si sta facendo le ossa nel Real Castilla, in terza serie.