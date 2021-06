Pandev: “Genoa? Ho il contratto in scadenza, aspetto la chiamata. Tocca a me decidere”

L'attaccante del Genoa e della Macedonia ha parlato del suo futuro, probabile il rinnovo con il club rossoblù

"Sono felice che la mia carriera in nazionale sia finita così. Il Genoa? Ho il contratto in scadenza, aspetto la chiamata. No scherzo, con loro ho già parlato e ringrazio il presidente Preziosi, i tifosi, Ballardini e i compagni per come mi stanno vicini. So che ora tocca a me decidere se continuare ma prima devo riposare un po’ in famiglia e poi sceglierò cosa fare in futuro”.