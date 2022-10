Pandev e i presidenti: “Moratti un signore, Lotito diverso. E De Laurentiis mi ha detto…”

"Moratti era un signore, non si incazzava mai. Veniva negli spogliatoi anche quando si perdeva, Lotito è diverso. Moratti non parlava mai nelle riunioni tecniche, parlava solo Mourinho. Per i premi, ci andavano Zanetti, Materazzi e gli altri. Ma Moratti era un signore, se era innamorato di un giocatore, come Recoba, quel giocatore poteva fare qualunque cosa. E De Laurentiis è venuto a parlarmi direttamente dicendo che sarei dovuto andare via dal Napoli, ho apprezzato me l'abbia detto lui piuttosto che far mandare qualcuno a dirlo"