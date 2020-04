Panucci: “L’Inter sta costruendo una squadra importante. In passato aveva qualcosa in più”

Christian Panucci, ex difensore, tra le altre, di Inter e Roma, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport: “Campionato? La Juve è sempre la favorita, la Lazio ha fatto qualcosa di straordinario, l’Inter è sulla strada della costruzione di una squadra importante, l’Atalanta è stata una formidabile conferma, entrare tra le prime otto d’Europa è un risultato eccezionale, frutto di una grande programmazione. La Roma è una squadra di qualità, a volte molto fragile. Gli scudetti sfiorati con la Roma? Per tanti anni arrivammo secondi, ma l’Inter era sempre lì. Erano più bravi ma noi abbiamo dato una grandissima immagine per il calcio che giocavamo. L’Inter finiva davanti perché aveva qualcosa in più di noi, quel gruppo poi vinse anche la Champions League“.