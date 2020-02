Panucci: “All’Inter sono stato molto bene, purtroppo ci sono stati alcuni problemi con Lippi”

Intervistato da Il Posticipo, Christian Panucci torna sulla sua breve esperienza con la maglia dell’Inter (stagione 1999/00). Questo il ricordo dell’ex giocatore: “Giustamente i milanisti non me l’hanno perdonato. Col Real Madrid avevo vinto tutto e volevo tornare a Milano, nel 1999 però i rossoneri non mi hanno cercato. Giocare nell’Inter è stata una bella esperienza, purtroppo ci sono stati alcuni problemi con Marcello Lippi che fanno parte della carriera di un giocatore e sono dovuto andare via, però io all’Inter sono stato molto bene“.

(Il Posticipo)