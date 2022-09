Panucci: “L’Inter oggi non è squadra. L’anno scorso campionato buttato”

Intervenuto negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby: "I tre difensori sono in difficoltà, non accorciano: quando l'Inter perde palla, scappano all'indietro e questo crea difficoltà. L'Inter oggi non è squadra. L'anno scorso l'Inter se vince il derby va a +10, lo scorso anno ha buttato un campionato: con la squadra che ha doveva vincerlo. Inzaghi con Correa ha pensato di non dare riferimenti davanti, pensava ad una prestazione diversa. Onana? Handanovic è il capitano, deve esserci un titolare: ma non è quello il problema. Io dallo stadio ho visto che mancava il fuoco alla squadra".