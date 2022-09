Corsera – Inter, Onana scalpita: debutto vicino. Col Bayern? La sensazione è che…

Sono diversi i problemi caratteriali da risolvere in casa Inter, ma c'è soprattutto un tema che ora va affrontato in maniera decisa: quello del portiere. I numeri di Samir Handanovic sono infatti chiari: non è più la certezza di un tempo. Scrive in merito il Corriere della Sera: "Per Maignan non ci sono tiri imparabili, per Handanovic evidentemente sì, dato che su 19 tiri ha subito fin qui 8 gol, un quarto di tutti quelli presi dall'Inter nello scorso campionato (32).