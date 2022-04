Panucci: “Solo l’Inter può perdere lo scudetto, è la favorita. La scelta Darmian…”

Prima del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia, l’ex calciatore Christian Panucci ha parlato così delle due squadre

A Sportmediaset prima del derby tra Inter e Milan di Coppa Italia, l’ex calciatore Christian Panucci ha parlato così delle due squadre: “Interessante vedere Kessié su Brozovic, il Milan non cambia molto e farà la sua partita, all’andata la fece bene. I rossoneri sfrutteranno bene gli esterni, per questo Inzaghi ha scelto Darmian. Il ritorno è decisivo, fondamentale, all’andata l’Inter non fece benissimo anche per la superiorità sulle fasce. Bisogna capire come l’ha preparata Inzaghi, l’Inter gioca sempre alla stessa maniera. Si sa che solo l’Inter può perdere il campionato, è la favorita. Ma il Milan ha grande consapevolezza di gruppo e a volte questo fa la differenza.