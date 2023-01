Panucci: “Tonali più completo di Barella. Supercoppa serve sia a Milan che Inter”

"Il trofeo serve a tutti e due. Il Napoli sta facendo un altro campionato, l'anno scorso si è elogiato Inzaghi per la Supercoppa, quest'anno vuole vincerla il Milan di Pioli. È molto importante per tutti e due. La scelta Messias a destra dove c'è Dimarco è coraggiosa, per attaccare e non difendere, per questo lui e non Saelemaekers. Il Milan in questo momento è preoccupato, bisogna capire se riuscirà ad andare a prendere alto l'Inter. Per me Tonali è più completo di Barella".