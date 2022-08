Paolillo: “Inter, in CL occasione per diventare grande. I gironi delle altre…”

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare l'esito dei sorteggi di Champions League. A proposito dell'Inter ha detto: “È chiaro che è un girone abbastanza difficile. Tutto sommato però è quello che impone più concentrazione e più studio, perciò se i nerazzurri vogliono dimostrare che la volontà è quella di diventare grandi questa è l’occasione giusta. Giocare a Monaco e a Barcellona non sarà semplice. Io mi ricordo l’ultima volta che l’Inter ha affrontato Bayern Monaco e Barcellona. Quella stagione l’evento che cambiò tutto fu la partita a Kiev. Sulla carta il girone è difficilissimo ma va combattuto fino alla fine”.