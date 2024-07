“Sì, assolutamente sì. Però vede, i mali dell’Italia vengono dall’alto. Da tante problematiche delle quali sono convintissimo. È da tempo che dico che questa Federazione così come è diretta e così come sta gestendo i vari eventi del calcio in Italia, non va bene perché è inadeguata. Non sa dare degli indirizzi e quei pochi che dà, li sbaglia”.

“Non ho niente contro di lui, ma è inammissibile che giocatori che hanno avuto dei comportamenti sanzionati, non sanzionabili soltanto, ma proprio sanzionati, poi vengano perdonati come se niente fosse. Non c’è disciplina, ordine e regole. Io da interista vorrei tenere Marotta a vita all’Inter, ma ad esempio una persona con la sua mentalità come presidente della Federazione sarebbe l’ideale per il calcio italiano. Marotta nel pool di esperti? Gravina lo fa per difendere sé stesso. Io credo poco a questa cosa. Non credo al fatto che chi non abbia voluto dialogare fino ad ora, improvvisamente sia capace di farlo, quando sente che la situazione comincia a traballare”.