"Dunque un dialogo ulteriore, più istituzionale, per completare quello che, a livello personale, Spalletti ha già avviato con i colleghi della Serie A. In commissione: Beppe Marotta, presidente dell’Inter; Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus; Umberto Marino, d.g. dell’Atalanta; Giovanni Sartori, d.t. del Bologna. Ma il gruppo potrebbe essere allargato. Lo scopo è solidificare il rapporto club-Nazionale, per quanto possibile favorendo anche gli spazi a disposizione del ct e l’utilizzo di giocatori italiani, per aumentare il bacino di scelta".