Paolillo: “Inter, Lautaro non si è espresso come potrebbe. Il ritorno di Mou…”

L'ex dirigente nerazzurro parla del ritorno dello Special One a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Ernesto Paolillo ha parlato del ritorno di José Mourinho a San Siro. "L'emozione lo prenderà perché Josè è molto sensibile; a volte capita a tutti noi di tenere nascosta la propria emotività perché la percepiamo come intima, ma per come l'ho conosciuto io sono convintissimo che sarà un momento particolare per lui, da vivere internamente ma anche intensamente".