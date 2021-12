Paolillo: “FPF? Non raggiunti gli obiettivi posti. Plusvalenze Juve? Spero che…”

Le considerazioni dell'ex dirigente nerazzurro a proposito di temi di cui si discute molto negli ultimi giorni

Nel corso dell'intervista concessa ai colleghi di Repubblica, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter e tra i sostenitori del FairPlay Finanziario all'epoca, ha parlato dei risultati ottenuti dall'introduzione delle restrizioni nel 2009: "Non è stato sufficiente a raggiungere gli obiettivi che si era posto. Ha ridotto i debiti fra un club e l'altro, evitando fallimenti a catena. Ma altri benefici non se ne sono visti, soprattutto in termini di competitività. Col senno di poi resta un grande incompiuto. Il sistema sanzionatorio per chi sgarra è insufficiente. E sono state permesse troppe elusioni delle norme sul pareggio di bilancio, soprattutto con il ricorso smodato alle plusvalenze. Troppi club le hanno utilizzate per evitare sanzioni e certificare ricavi fittizi".