“Paolino, una maglia per il Covid”: Materazzi e Bergomi sostengono l’asta benefica

Termina domani l'asta benefica "Paolino, una maglia per il Covid", con i cimeli dei campioni per raccogliere donazioni per Divisione di Malattie Infettive dell'ospedale di Torrette

Alessandro De Felice

"Paolino - Una maglia per il Covid". È in corso la seconda edizione dell'asta benefica organizzata da Paolino Giampaoli, primo paziente di Covid ad Ancona e oggi testimonial ufficiale degli Ospedali Regionali Riuniti del capoluogo marchigiano.

Calcio, ma non solo: dalla maglia di Muriel dell'Atalanta a quella di Kragl dell'Ascoli e di Juantorena della Cucine Lube Civitanova, fino al cappellino ufficiale da gara di Michele Scarponi, ciclista tragicamente scomparso nel 2017, sono 23 i cimeli messi all'asta con l'obiettivo di accumulare un tesoretto da mettere a disposizione della Divisione di Malattie Infettive dell'ospedale di Torrette.

Per partecipare all'asta basta andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/unamagliaperilCovid2021/. L’asta sarà attiva fino a domani 20 febbraio. «In accordo con la Direzione generale dell’Ospedale provvederemo alla consegna con una cerimonia da organizzare in presenza come avvenuta nella prima edizione - spiega Paolino Giampaoli- ringrazio anche il Panathlon Internazional Club di Ancona, che ci ha concesso il patrocinio a titolo gratuito e tutte le Società, dirigenti, atleti, amici che si sono prodigati e lo stanno facendo ancora per avermi dato una mano a realizzare questa splendida iniziativa. Vi aspettiamo numerosi per una buona causa".

Il materiale all’asta:

- Cappellino ufficiale da gara di Michele Scarponi

- Atalanta - Muriel

- Ascoli - Kragl

- Matelica - Minerva

- Fermana - Scrosta

- Us Anconitana - Bartolini

- Ancona Respect - Maglia 20 anni di attività

- Nazionale Italiana Basket - Alessandro Pajola #54, Achille Polonara #33

- Pallacanestro Cantù - T-Shirt allenamento coach C Pancotto

- Carpegna Prosciutto VL Pesaro - Justin Robinson

- Polo Nazionale Giovanile - Andrea Capobianco

- Bertram Derthona A2 - #20 L Severini

- Kleb Basket Ferrara A- T-shirt allenamento

- Olimpia Armani Milano - Staff Matteo Panichi

- Dinamo Sassari - Jack Devecchi #8

- Fortitudo Bologna - Stefano Mancinelli

- Vanoli Cremona - Giuseppe Poeta

- Campetto Stamura Luciana Mosconi

- Lube Volley Civitanova - Juantorena

- Calcio a 5 Italservice Pesaro - Maglia allenamento

- Città di Falconara - Maglia allenamento con autografi

- Asd Jesina Pallanuoto, Calottina da gioco

- Unione Rugbistica Anconitana- Giovanni Martini