Paolo Rossi, il ricordo di Conte sui social: “Volevamo tutti essere te, ciao Paolo”

Simbolo dell’Italia vittoriosa ai Mondiali del 1982. Chi ha vissuto quell’epoca e chi non l’ha fatto sa chi è Paolo Rossi. Perché la sua Leggenda, con tutta quella degli uomini di Bearzot, è andata avanti nel ricordo fino al 2006 – quando è successo di nuovo – e oltre. C’era pure Antonio Conte tra i ragazzi che in quell’estate festeggiò la vittoria della Nazionale. E non se lo è dimenticato: “Ricordo ancora che dopo i tuoi tre gol al Brasile con i miei compagni di gioco scendemmo per strada per festeggiare la vittoria. Volevamo tutti essere te. Ciao, Paolo”, è stato il suo saluto su Instagram. Si è unito così al coro popolare che si è sollevato ieri per la scomparsa del giocatore arrivata dopo una battaglia contro la malattia.