Inzaghi Sr svela: “Simone ogni tanto dà un passaggio a Marotta e gli dice…”

Il retroscena di Giancarlo Inzaghi: "Simone abita in centro, una casa bellissima vicino al Bosco Verticale. Ogni tanto dà un passaggio a Marotta verso Appiano"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giancarlo Inzaghi, papà del tecnico dell'Inter Simone, ha svelato un curioso retroscena riguardante il figlio e l'ad nerazzurro Beppe Marotta: "Simone abita in centro, una casa bellissima vicino al Bosco Verticale. Ogni tanto dà un passaggio a Marotta verso Appiano e nel tragitto ne approfitta per segnalargli qualche giocatore. Non si sa mai... ", le parole di Inzaghi Sr.