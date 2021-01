Sky – Papu Gomez, una sola certezza tra tante incertezze. Quando è uscito da casa…

C’è chi parla di un’operazione di riconciliazione possibile. Ma non è così per Skysport. Papu Gomez e l’Atalanta sono destinate a separarsi. Questo è quanto sottolinea l’inviato a Zingona, Massimiliano Nebuloni, a proposito del giocatore che è sul mercato e che in tanti hanno accostato all’Inter: «Ci sono zero possibilità di una riconciliazione tra le parti. Questa è l’unica certezza in mezzo a tante incertezze sul futuro del giocatore argentino. Anche oggi si è allenato con il gruppo Primavera. Arrivato al centro sportivo alle 11, un’ora prima rispetto ai compagni, ha lasciato il posto attorno alle 13 per far ritorno a casa. Già quando era uscito da casa sua questa mattina sapeva di non essere tra i convocati per la gara con il Sassuolo. Perché è fuori squadra di fatto da quando lo ha deciso il presidente Percassi, alla vigilia della gara con la Roma».

(Fonte: SS24)