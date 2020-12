Papu Gomez non sarà convocato per la sfida contro la Roma. L’ennesima decisione forte di Gasperini che porta ad un altro segnale di rottura totale tra il giocatore e il tecnico. L’allenatore ha già comunicato – ha spiegato Di Marzio – all’argentino la scelta di non convocarlo per la gara contro i giallorossi. Il mister pensa ad una squadra senza quello che finora è stato il capitano dell’Atalanta.

(Fonte: SS24)