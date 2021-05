Juventus, Paratici: “CR7 sta bene, è disponibile. Futuro Pirlo? Concentrati sul Bologna”

Intervistato da DAZN prima di Bologna-Juventus, il ds bianconero, Fabio Paratici, ha parlato anche dell'esclusione di Cristiano Ronaldo

"Giochiamo tutto l'anno partite da dentro o fuori, dobbiamo vincere sempre. Arriviamo con un grande entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia, il secondo trofeo di quest'anno e il 19° della nostra gestione. Arriviamo con la voglia di vincere come sempre. Cristiano Ronaldo out? Sta bene, solo che abbiamo giocato 5 partite in 11 giorni, ha deciso di andare in panchina con il mister per essere disponibile a partita in corso. Futuro Pirlo? Non decidiamo tutto in base a una partita. Pensiamo solo a questa partita, che è molto importante per il nostro progetto".