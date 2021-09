Paratici al Tottenham, il Sun rivela: “I giocatori sono a disagio quando urla contro…”

L'ex dirigente bianconero ha mantenuto alcune vecchie abitudini che non sarebbero particolarmente gradite dai giocatori del Tottenham...

I giocatori del Tottenham, secondo quanto riportato dal Sun, sarebbero piuttosto scontenti del comportamento e della presenza in panchina di Fabio Paratici e di Steve Hitchen. I due dirigenti degli Spurs hanno seguito in panchina entrambe le partite casalinghe giocate in questa stagione. E nonostante il Tottenham sia in testa alla classifica con tre vittorie su tre, si mormora che alcuni giocatori siano a disagio a causa della presenza ingombrante e del comportamento di Paratici e Hitchen. Una fonte avrebbe riferito al Sun: “Semplicemente non è l'ideale per i giocatori. I giocatori in panchina non si sentono liberi di parlare tra loro con i dirigenti vicini. Ai giocatori in generale non piace quando si alzano in piedi a urlare contro gli arbitri o contro la squadra". La presenza di Paratici e del suo staff in panchina è determinata dai protocolli speciali per la pandemia, secondo i quali tutti i giocatori, staff e dirigenti si devono accomodare nella stessa area. Il regolamento potrebbe subire delle modifiche nei prossimi mesi. I giocatori del Tottenham se lo augurano.