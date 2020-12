Paratici: “Io indagato? Rifarei tutto. Io amico di De Micheli, non è inopportuno…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato così dopo l’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Perugia in merito all’esame di Luis Suarez: “Su questo argomento c’è un comunicato del club che chiarisce la nostra posizione. Non ho altro da aggiungere, sono molto tranquillo. Sono amico di Paola De Micheli da quando siamo ragazzi, anche lei ha chiarito questa posizione: non ho niente da aggiungere. Se rifarei le stesse cose? Assolutamente sì. Non è inopportuno parlare con una persona che si conosce da tempo per chiedere un’informazione: anzi, è meglio chiedere alle persone che conoscono meglio di te, fare domande non è reato”.