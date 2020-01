RIVALI/ Juve, Paratici: “Stasera in campo come negli ultimi 8 anni. Anche se l’Inter…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match con il Parma: “Quella di stasera è una partita importante come tutte. Ne mancano tante, ma siamo su un cammino buono. Abbiamo ricominciato molto bene dopo Natale, speriamo di continuare. Rakitic-Bernardeschi? Una cosa uscita questa estate in termini di ragionamenti generali, ma non c’è stato nessun interesse concreto. La gara di stasera la viviamo come gli ultimi 8 anni in cui abbiamo vinto. Avremmo cercato di fare la miglior prestazione possibile anche se avesse vinto l’Inter oggi”.